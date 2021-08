Eliberări din funcție și numiri în ședința Guvernului

15:15

Lotul de peste 100 620 de doze a fost recepționat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în cadrul unei ceremonii la care a participat ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și secretarul de stat în Ministerul Sănătății de la București, Andrei Baciu, informeaza Radio Chisinau România a oferit până acum Republicii Moldova peste 400 ...The post România a livrat R.Moldova un nou lot de vaccinuri anti-Covid – peste 10 mii de doze de Pfizer first appeared on Radio Orhei.