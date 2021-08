Președintele Maia Sandu a discutat cu șeful-adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak

21:00

Jurnaliștii au stabilit că softul companiei israeliene NSO Group, creat pentru urmărirea teroriștilor, este utilizat de regimurile autoritare pentru spionajul jurnaliștilor ”incomozi”, activiștilor și apărătorilor drepturilor omului. Investigația realizată de jurnaliștii din The Guardian și alte 16 media, grație unei scurgeri de infomații, a stabilit că cca 50 mii de activiști, apărători ai drepturilor omului, ...The post Operațiunea ”Pegasus”: cum guvernele sparg smartphone-urile cetățenilor și le transformă în dispozitive de urmărire first appeared on Radio Orhei.