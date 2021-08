17 butelii cu motorină – camuflate în preajma unei căi ferate

21:00

Șeful adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, a ajuns în această seară la Chişinău. La această oră, oficialul rus are o întrevedere cu președintele Maia Sandu. Presa nu are acces la eveniment, iar reprezentanții instituției prezidențiale au precizat pentru TV6 că jurnaliștii vor fi informați despre întrevederea celor doi printr-un comunicat de presă, întrucât oficialii nu vor susține niciun briefing. Сообщение Dmitrii Kozak a ajuns în această seară la Chişinău: oficialul rus are o întrevedere cu Maia Sandu. Presa nu are acces la eveniment | VIDEO появились сначала на TV6.