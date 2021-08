(video) Chelsea FC a câștigat Supercupa Europei, după ce a schimbat portarul înainte de penaltiuri

13:00

Și tu poți inspira și încuraja fetele și femeile să aleagă o carieră în domeniul IT! Asociația „Tech Women Moldova" lansează o nouă ediție a proiectului „Tech Women Ambassadors" pentru anul 2022, dedicată tuturor fetelor și femeilor care își doresc să reprezinte industria IT și să susțină activ incluziunea și inteligența cognitivă prin tehnologie. Inițiativa este susținută de către proiectul TEKWILL, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) și al Suediei, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC.