Străinii care traversează hotarele țării noastre primesc o broșură turistică. Cum arată aceasta și ce locații include

17:00

La două săptămâni de la izbucnirea celor mai grave incendii din Turcia din ultimele peste două decenii, aproape toate focarele se aflau marţi sub control, relatează Agerpres. Un singur focar activ în provincia sud-vestică Mugla nu se află în totalitate sub control, potrivit rapoartelor oficiale de marţi. Vântul intens a continuat să alimenteze incendiul din […] Articolul Vești bune: Incendiile din Turcia, aduse în mare parte sub control apare prima dată în sinteza.org.