Tatăl modern

12:00

Activista de mediu, Valentina Jamba, este bine cunoscută în Soroca și nu numai. Este o voce care de ani buni apără Nistrul și mediul, are o poveste interesantă de viață, amintiri frumoase din Abaclia, Mongolia și Soroca, așa că are multe de spus despre frumosul neam din care ne tragem. Are doi frați bine cunoscuți […] Post-ul Valentina Jamba la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.