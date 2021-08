De ce asteroidul Psyche 16 valorează mai mult decât întreaga economie globală a planetei Pământ?

12:10

Fetele și femeile din industria IT sunt îndemnate să devină Ambasadoare Tech Womwn pentru a inspira și încuraja fetele și femeile să aleagă o carieră în domeniul IT. În acest sens, Asociația „Tech Women Moldova” lansează o nouă ediție a proiectului „Tech Women Ambassadors” pentru anul 2022, dedicată tuturor fetelor și femeilor care își doresc […] Articolul Devino Ambasadoare Tech Women! Înscrie-te la programul care inspiră fetele și femeile să aleagă o carieră în IT apare prima dată în Bani.md.