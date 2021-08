Mai multe gospodării din Hârtopul Mare, Criuleni au căzut pradă șuvoaielor puternice de zilele trecute

20:40

Conor McGregor a pierdut 3 din ultimele 4 meciuri disputate, iar duelul cu Dustin Poirier i-a adus și o accidentare gravă. Irlandezul a suferit o fractură de tibie cu câteva secunde înainte de finalul primei runde, pierzând la scurt timp prin knockout tehnic. Din cauza accidentării, McGregor va fi nevoit să stea pe bară o perioadă de câteva luni, timp în care nu va putea nici măcar să se antreneze, conform spuselor președintelui UFC, Dana White. "Din punctul meu de vedere, Conor e out pentru un an. Doctorul a spus că vor trebui să treacă 9 luni până se poate antrena din nou, noi credem că va fi vorba de un an. Nici măcar nu vreau să mă gândesc", a declarat White în cadrul unui interviu.