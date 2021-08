Procesul de vaccinare împotriva virusului Covid 19 continuă şi în raionul Nisporeni. 18 % din populaţie raionului vaccinată

09:00

Fostul deputat din Parlament din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, cere urgent noului Guvern să abordeze, la una din primele ședințe, situația de la Calea Ferată din Moldova. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ex-deputatul atenționează că România și Ucraina propun Moldovei reluarea circulației trenurilor internaționale, dar...