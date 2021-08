Atenție! COD ROȘU de alertă epidemiologică

11:20

Plățile directe per cap de animal se vor acorda în premieră în acest an. După primul apel desfășurat, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 416 de solicitări, dintre care 197 – pentru deținătorii de bovine, 128 – ovine și 91 – caprine. În total, 322 de fermieri vor beneficia de susținere. Plata […] Articolul Când vor fi acordate plățile directe per cap de animal apare prima dată în AgroTV.