UN STUDIU ARATĂ CĂ EUROPENII ÎȘI DORESC SĂ RENUNȚE LA FUMAT, DAR ÎNTÂMPINĂ GREUTĂȚI DIN CAUZA REGLEMENTĂRILOR
Infotag, 10 august 2021 12:30
UN STUDIU ARATĂ CĂ EUROPENII ÎȘI DORESC SĂ RENUNȚE LA FUMAT, DAR ÎNTÂMPINĂ GREUTĂȚI DIN CAUZA REGLEMENTĂRILOR
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ÎN CALITATE DE MINISTRU DE EXTERNE, NICU POPESCU, INTENȚIONEAZĂ „SĂ PROMOVEZE O POLITICĂ EXTERNĂ A REZULTATELOR CONCRETE” # Infotag
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NATALIA GAVRILIȚA: AGENDA PRIMEI ZILE DE LUCRU A GUVERNULUI SE VA AXA PE ÎNLOCUIREA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIILE CHEIE # Infotag
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3 august 2021
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CANDIDATA LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU AL RM VA PREZENTA NU DOAR NOUA COMPONENŢĂ A CABINETULUI DE MINIŞTRI, CI ŞI O NOUĂ STRUCTURĂ A GUVERNULUI # Infotag
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30 iulie 2021
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU A ÎNAINTAT-O PE NATALIA GAVRILIȚA LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU AL RM # Infotag
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29 iulie 2021
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BERD ACHIZIȚIONEAZĂ 25% DIN ACȚIUNILE „VESTMOLDTRANSGAZ”, ÎNTR-O TRANZACȚIE DE 20 MIL. DE EURO # Infotag
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CC A LĂSAT ÎN VIGOARE LEGEA CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA CU TITLU ONEROS A STADIONULUI REPUBLICAN ÎN PROPRIETATEA SUA # Infotag
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VADIM CEBAN: PREȚUL GAZELOR NATURALE PENTRU CONSUMATORII FINALI VA SPORI, DAR MAI PUȚIN DECÂT SE VA MAJORA PREȚUL DE ACHIZIȚIE # Infotag
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ÎN PARLAMENTUL DE LEGISLATURA A XI-A AU FOST CONSTITUITE TREI FRACȚIUNI PARLAMENTARE
28 iulie 2021
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GRAȚIE GUVERNULUI SUA, LA ANENII NOI ȘI ȘTEFAN VODĂ VOR FI CONSTRUITE NOI REMIZE DE POMPIERI ȘI SALVATORI # Infotag
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ÎN REPUBLICA MOLDOVA AU FOST ADMINISTRATE UN MILION DE DOZE DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19
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VICTORIABANK APLICĂ PRACTICILE EUROPENE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
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BAȘCANUL GĂGĂUZIEI REPREZINTĂ MOLDOVA LA KAZANSUMMIT 2021
27 iulie 2021
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ÎN 2020, PROFITUL COMPANIEI EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S-A RIDICAT LA 112 MIL. LEI, ÎN CREȘTERE CU 21,6 MIL. LEI FAȚĂ DE ANUL 2019 # Infotag
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FLUCTUAȚIILE DE PE PIAȚA VALUTARĂ SUNT DICTATE DE CUMPĂRĂTORI, CI NU DE VÂNZĂTORII DE VALUTĂ - OPINIA DEALERILOR # Infotag
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CEA MAI ÎNALTĂ RATĂ DE VACCINARE SE ÎNREGISTREAZĂ LA CHIȘINĂU, IAR CEA MAI REDUSĂ ÎN UTA GĂGĂUZIA # Infotag
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EXPERȚII ȘI POLITICIENII ȘI-AU ÎMPĂRTĂȘIT OPINIILE CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE NOILOR AUTORITĂȚI ÎN REGLEMENTAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN # Infotag
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FMI A APROBAT O NOUĂ PROCEDURĂ DE DISTRIBUIRE A DREPTURILOR DE ÎMPRUMUT, CARE VA PERMITE MOLDOVEI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL 2021 PESTE $400 DE MIL. # Infotag
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SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU ECONOMIA VERDE
26 iulie 2021
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DEPUTATUL OAZU NANTOI A FOST INTERNAT ÎN STARE GRAVĂ, ÎN URMA UNUI SALT CU PARAȘUTA ÎN BULGARIA # Infotag
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NOUL PARLAMENT ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA, LUÂNDU-ȘI O PAUZĂ LUNGĂ
23 iulie 2021
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EXPERT RUS: NU VA MAI EXISTA O MIȘCARE DE ÎNTOARCERE A MOLDOVEI SPRE RUSIA
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ÎN DATA DE 27 AUGUST, PRIN DECRET PREZIDENȚIAL, ÎN MOLDOVA VA AVEA LOC O PARADĂ MILITARĂ CU OCAZIA CELOR 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ # Infotag
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ÎN MOLDOVA A AJUNS UN NOU LOT DE PESTE 100 DE MII DE DOZE DE VACCIN PFIZER-BIONTECH, OFERIT DE ROMÂNIA # Infotag
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A VALIDAT REZULTATELE ALEGERILOR PARLAMENTARE
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„PETROCUB” ȘI „MILSAMI” AU SUFERIT ÎNFRÂNGERE ÎN RUNDA A DOUA A EUROPA CONFERENCE LEAGUE
22 iulie 2021
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ACTIVISTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI PAVEL GRIGORCIUC A REALIZAT UN FILM DESPRE DORIN DAMIR # Infotag
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21 iulie 2021
16:30
PERSOANELE VACCINATE ÎMPOTRIVA COVID-19 POT DESCĂRCA, VERIFICA ONLINE CERTIFICATUL DE VACCINARE # Infotag
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UN EUROPARLAMENTAR CONSIDERĂ CĂ RUSIA ESTE OBLIGATĂ SĂ-ȘI CEARĂ SCUZE PENTRU CRIMELE PRODUSE ÎMPOTRIVA POPORULUI ROMÂN # Infotag
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20 iulie 2021
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SERGIU SÎRBU A FOST NUMIT ÎN FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL PARTIDULUI „ȘOR”
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PATRU MEMBRI AI PARTIDULUI PACE AU FOST TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ, IAR PREȘEDINTELE FORMAȚIUNII GHEORGHE CAVCALIUC – ANUNȚAT ÎN CĂUTARE # Infotag
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VICTORIABANK ANUNȚĂ O NOUĂ OFERTĂ DE CREDITARE A IMM-URILOR
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"PETROCUB-HÎNCEŞTI" ŞI "MILSAMI" AU CÂŞTIGAT 550 DE MII DE EURO PENTRU PARTICIPAREA LA LIGA CONFERINŢELOR # Infotag
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UCRAINA INTENȚIONEAZĂ SĂ RENUNȚA LA ELECTRICITATEA DIN MOLDOVA
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