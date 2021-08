Rusia îl „desantează” pe Kozak la Chișinău. Va avea întrevederi cu reprezentanții puterii privind agenda moldo-rusă

18:20

O bere rece pare o idee foarte bună în zilele călduroase, însă ce-ați zice de una savurată sub apă? Prima berărie subacvatică din Europa se află în județul Covasna. Acolo turiștii pot face scufundări sau pot sta la o bere cu prietenii, la 3 metri adâncime, sub apă, scrie Digi24. Berăria subacvatică din Dalnic, județul