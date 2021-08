Moscova sondează terenul noii guvernări. Putin îl trimite pe Dmitri Kozak la Chișinău

07:50

Republica Moldova este în așteptarea a 236 milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional și alte 50 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Ambele sume vor fi debursate până la sfârșitul acestui an. O spune prim-ministra Natalia Gavrilița. Potrivit șefei Executivului, situația bugetară până la sfârșitul acestui an este sub control, iar de anul viitor vor începe să dea roade politicile anticorupție implementate de noua guvernare, notează IPN.