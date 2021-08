Dorin Goțonoagă a cucerit bronzul la Cupa Europei de la Orenburg

06:30

Ambii halterofili moldoveni prezenți la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au clasat pe locul 8. "Am resimțit dureri după accidentările mai vechi, iar acest lucru m-a împiedicat să am un rezultat mai bun, în special la stilul smuls. Una peste alta, sunt fericită că am fost aici. Sunt primele mele Jocuri Olimpice și mulțumesc Domnului