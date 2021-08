(video) Mesajul prim-ministrei Gavrilița către colegii săi și funcționarii publici: „Cei care fură – dați afară”

12:45

Cinci atracții turistice din Republica Moldova vor deveni locații pentru o serie de live set-uri inedite ale celebrului DJ moldovean Andrew Rayel. Acesta va mixa de la înălțime timp de două ore, iar concertele în aer liber vor fi filmate și, ulterior, promovate pe rețelele sociale. Producțiile video vor fi realizate în cadrul proiectului „Moldova: A place to find your harmony”, parte a campaniei „Moldova: A place to find yourself”, elaborată și implementată de către Agenția de Investiții „Invest Moldova”. Clipurile au drept scop promovarea imaginii țării peste hotare și atragerea turiștilor. Articolul DJ-ul moldovean Andrew Rayel va mixa de la înălțime în cinci locații turistice din Moldova apare prima dată în #diez.