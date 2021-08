Pînzari, rămîne în arest: Curtea de Apel a respins recursul avocaților

22:00

Vladimir Golovatiuc, rechemat astăzi din funcție de către noul Guvern, spune că nu știe ce urmează și așteaptă instrucțiuni de la minister. Declarația a fost făcută astăzi pentru tass.ru.„Am plecat într-un concediu planificat de mult timp. Evident, am venit în Moldova. M-am întîlnit cu ministrul următoarea zi, asta a fost pe 26 iulie, noi am discutat despre toată situația. Reieșind din unele c