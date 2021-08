Scuarul panoramic de pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana va fi reabilitat

13:00

Secretarul general al Partidului Democrat, Alexandru Jizdan, declară că arestul colegului său, ex-șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, este o măsură excesivă și total neargumentată. El crede că în spatele acestor acțiuni există niște interese, dar a evitat să ofere detalii în acest sens.