Carte de identitate falsă, cumpărată cu 300 de euro pentru angajare în Europa; Doi moldoveni, prinși de oamenii legii

Kit Harington, star în „Game Of Thrones”, a vorbit despre lupta sa cu dependenţa de alcool şi depresia în timpul filmărilor Actorul Kit Harington, star în "Game Of Thrones", a vorbit, într-un interviu pentru The Sunday Times, despre lupta sa cu alcoolismul şi depresia. Actorul în vârstă de 34 de ani, astăzi vindecat, a povestit că a trăit lucruri "traumatizante" în timpul şi după filmările la serial şi că "alcoolul a făcut parte din acestea". "Ajungem într-un punct în care avem impresia să sunte...