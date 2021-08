FOTO// Un copil de doar 5 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier

12:04

Alexandru Catan, ex-candidatul PAS la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, despre care presa scria că ar fi “regele contrabandei cu alcoolul”, a expediat o cerere către redacția Sinteza.ORG. Mai exact, Catan cere să-i fie achitat salariul de deputat pentru un an înainte, plus 23 000 de lei pentru alte cheltuieli. Prin cererea expediată, candidatul […] Articolul DOC// Un fost candidat PAS cere presei să-i achite salariul de deputat pentru un an înainte, plus 23 mii pentru alte cheltuieli apare prima dată în sinteza.org.