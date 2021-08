(FOTO) APOCALIPSĂ ÎN GRECIA care luptă cu incendiile pentru a cincea zi în „vara de coșmar”

15:30

1. Cum afectează COVID-19 globul Cazurile confirmate de COVID-19 au trecut de 199,5 milioane la nivel global, potrivit Universității Johns Hopkins. Numărul deceselor confirmate se ridică la peste 4,24 milioane. Mai mult de 4,21 miliarde de doze de vaccinare au fost administrate la nivel global, potrivit Our World in Data. New York a devenit […]