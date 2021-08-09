Прогноз синоптиков на 9 августа: до +31°С, без осадков

Новости Приднестровья, 9 august 2021 07:20

В последующие сутки во второй половине дня местами кратковременный дождь

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В последующие сутки во второй половине дня местами кратковременный дождь
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Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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Президент о чистоте, озеленении и памяти Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 iulie 2021
12:00
Janssen: старт вакцинации Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
20 iulie 2021
10:30
Sinopharm: рестарт вакцинации Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
16 iulie 2021
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COVID: привит – значит защищен Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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