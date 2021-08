FOTO // Imaginile dezastrului lăsat în urmă de incendii. Greenville, orașul verde de altădată, pare acum locul unei explozii nucleare

11:00

Prima berărie subacvatică din Europa se află în județul Covasna, România. Acolo turiștii pot face scufundări sau pot sta la o bere cu prietenii, la 3 metri adâncime, sub apă, relatează Digi.24. Berăria subacvatică din Dalnic a apărut în 2018. La 3 metri sub apă, scafandrii au amenajat un bar cu scaune, din care nu […]