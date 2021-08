Aceste alimente te ajută să fii sănătos

22:30

De mici am fost invatati ca dulciurile sînt periculoase pentru sanatatea dintilor lucru adevarat, de alfel, deoarece acidul produs in momentul in care mananci zahar ataca dintii, dar trebuie subliniat ca exista si alte alimente care erodeaza smaltul, mai ales daca sînt consumate zilnic.1. Sucurile acidulate – acidul este un real pericol pentru smaltul dintilor, potrivit opiniilor medicilor sto