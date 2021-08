ObservatOR

12:15

„Nimeni din deputații Platformei DA nu pot accepta funcții guvernamentale având condiția de a părăsi Platforma DA, pentru că avem demnitate”. Președintele interimar al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, care a făcut această declarație pe facebook, este citat de oficial.md „Mulțumim din suflet pentru mesajele de încurajare și intențiile sincere de a vedea ...The post Deputații Platformei DA: Avem demnitate și am condamnat traseismul politic first appeared on Radio Orhei.