Copii moldoveni din Diaspora se vor reuni virtual în Moldova prin Programul DOR

Ediția a IX-a a Programului destinat copiilor şi tinerilor din diaspora DOR-Diasporă Origini Reveniri începe, astăzi, în format online. Este pentru al doilea an când programul este organizat online din cauza pandemiei de Covid-19. Evenimentele din cadrul programului din acest an vor fi organizate sub patronajul primului ministru în perioada 8-17 august. Genericul Programului DOR […]

