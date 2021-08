Ce spun astrele azi, 8 august

06:30

Stii ca cine se aseamana se aduna, nu? Asa se intampla si cu energiile. Oamenii pozitivi atrag energii si situatii pozitive, in timp ce oamenii negativi atrag energii si situatii negative. Negativitatea poate exista in fiecare om, desi multi dintre cei „pozitivi" sînt convinsi ca numai altii sînt „negativisti", in timp ce ei insisi, cand au ganduri negre sînt „realisti". In realitatea, oamenii pozitivi ...