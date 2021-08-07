Анонс мероприятий на 8 августа
Новости Приднестровья, 7 august 2021 18:50
Анонс мероприятий на 8 августа
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Вадим Красносельский подчеркнул: «Радио по-настоящему приднестровское и всегда первое»
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Путешественники из этих стран должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счёт
4 august 2021
10:10
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
29 iulie 2021
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Первый этап прошли около 16% жителей республики
28 iulie 2021
15:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 iulie 2021
12:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
20 iulie 2021
10:30
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
16 iulie 2021
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Планируется обсудить особенности регулирования труда дистанционных работников
14 iulie 2021
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Мы собрали самые яркие моменты победного матча на лигочемпионской арене в Тирасполе
13 iulie 2021
14:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10 iulie 2021
17:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
8 iulie 2021
11:30
Тирасполь, 8 июля. /Новости Приднестровья/. Сегодня генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову ор...
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