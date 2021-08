Impozitarea ceremoniilor, a comerțului și declararea averilor. Ion Andronache propune parlamentarilor introducerea cultelor religioase în câmpul legal

17:15

Conferențiara universitară Tatiana Chiriac ne-a vorbit despre programele de studii pe care le poți urma la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, dacă îți dorești o carieră în IT. De asemenea, am discutat despre posibilitățile ulterioare de angajare pe piața muncii, dar și despre influența pandemiei asupra digitalizării activităților academice. Articolul „Domeniul IT oferă posibilități extinse pe piața muncii.” Conferențiara universitară Tatiana Chiriac, despre însușirea acestuia la UPSC apare prima dată în #diez.