O nouă şansă la viaţă pentru o tânără din stânga Nistrului, graţie Mitropoliei Basarabiei

O tânără din stânga Nistrului, abandonată la naștere și racolată de un grup de traficanți în adolescență, are acum şansa de a-şi reface viaţa după ce şi-a găsit adăpost la Centrul Maternal „În braţele Mamei” al Misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, notează TVR Moldova. [caption id="attachment_44150" align="aligncenter" width="600"] Sursă foto: romaniatv.net[/caption] Victoria are 27 de ani, însă, istoria ei de viaţă poate fi subiectul unui adevărat roman. S-a născut în stânga Nistrului, iar mama a abandonat-o la doar câteva ore după naştere. Şi-a petrecut copilăria în orfelinat, iar în adolescenţă a fost racolată de un grup de traficanţi şi adusă la Chişinău pentru a presta servicii sexuale. „Am fost adusă aici (la Chişinău) pentru a fi prostituată. Am fugit. Acolo, în Transnistria, sunt oameni care vând chiar şi fetiţe”, spune tânăra, beneficiară a Centrului Maternal Diaconia. A reuşit să scape din mâinile traficanţilor, dar a ajuns să trăiască în stradă, unde l-a întâlnit pe tatăl viitorului ei copil. Însă nici de această dată soarta nu i-a zâmbit. Chiar dacă i-a fost foarte greu nu s-a gândit nicio clipă să-şi abandoneze fiica. În urmă cu 9 luni, tânăra mamă şi-a găsit adăpost la Centrul Maternal „În braţele Mamei” al Misiunii sociale Diaconia. Aici beneficiază de sprijinul necesar pentru a-şi creşte fetiţa. „Noi avem o echipă ce sprijină mamele care ajung la noi. E vorba despre educatorii care stau 24 de ore şi care le sunt alături în permanenţă. Ei le ajută să îngrijească de copil, să pregătească mâncarea lor şi a copilului. Avem în echipă un preot care ne ghideaz, avem un psiholog şi un asistent social”, a declarat secretarul general al Misiunii, Oleg Paraschiv. Femeia va sta la Centrul Maternal „În braţele Mamei” până când fiica ei va împlini un an de zile. „Vrem să găsim o soluţie de lungă durată, căci aflarea în Centru este pe o perioadă scurtă în care oferim siguranţa şi tot ce este necesar ca să creăm ataşamentul mamei faţă de copil. Conlucrăm cu autorităţile ca să vedem unde merge mama. Am făcut toate demersurile ca mama să se întoarcă în regiunea unde este născută. Avem asigurări că va fi găsită şi o locuinţă pentru mama. O să muncim în continuare ca niciun copil să nu fie instituţionalizat”, a mai spus acesta. În acest an, Centrul Maternal „În baraţele Mamei” al Misiunii sociale Diaconia din Chişinău împlineşte 10 ani de activitate. În tot acest timp, peste 140 de mame cu copii şi-au găsit aici adăpost. Centrul oferă sprijin pentru femeile care vor să-şi abandoneze copiii, care provin din familii nevoiaşe sau care din anumite motive au ajuns în stradă. Articolul O nouă şansă la viaţă pentru o tânără din stânga Nistrului, graţie Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în InfoPrut.

