Președintele Camerei Deputaților de la București: Republica Moldova a făcut un pas extraordinar

21:00

Vinificatorii reuniți sub brandul vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie” vor avea mai multe oportunități pentru a-și exporta produsele în România – principala piață de desfacere a vinurilor din Republica Moldova. Astfel, producătorii din R. Moldova vor beneficia de consiliere, sesiuni de informare tematice despre cerințele și standardele de calitate de pe piața din România și sprijinul necesar pentru a fi prezenți pe rafturile magazinelor din această țară, transmite Radio Chișinău. În acest sens, Oficiului Național al Viei și Vinului din R. Moldova a semnat un Memorandum de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România care urmărește creșterea nivelului de informare a vinificatorilor din R. Moldova pentru a asigura livrarea unor produse viticole conforme rigorilor europene. Mai mult, documentul cu o valabilitate de 5 ani, prevede și organizarea unor activități de promovare și informare a consumatorilor din România despre Vinul Moldovei. Noua realizare se datorează vinificatorilor din R. Moldova, care depun eforturi pentru creșterea calității vinurilor îmbuteliate și care sunt susținuți continuu de Oficiului Național al Viei și Vinului. Actul semnat la 4 august 2021 între cele două părți este o nouă confirmare că R. Moldova produce vinuri de calitate înaltă. „Oficiul Național al Viei și Vinului are ca misiune și axă strategică principală promovarea brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei”, iar pentru noi, relația cu România și cu consumatorii de acolo reprezintă o prioritate. Colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România vine ca un pas firesc, pentru că ne dorim să consolidăm colaborarea dintre cele doua state, să contribuim la reglementarea și dezvoltarea segmentului vitivinicol și să valorificăm mai mult autenticitatea vinurilor moldovenești. Semnarea acestui memorandum aduce beneficii, în egală măsură producătorilor și consumatorilor. Vinificatorii moldoveni vor ști că sunt protejați, cunoscând care sunt reglementările, iar consumatorii din România vor avea siguranța că vinurile produse în Republica Moldova sunt de o calitate superioară, lucru confirmat și prin Acordul semnat cu ANPC”, a declarat Cristina Frolov, directorul Oficiul Național al Viei și Vinului din R. Moldova. La rândul său, Claudiu Dolot, președinte Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România, a salutat semnarea respectivului memorandum, care continuă seria colaborărilor între instituțiile din cele două state. „Ne dorim să fim un partener solid și de durată pentru Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova în promovarea relațiilor din cadrul domeniilor conexe competențelor proprii ale fiecărei instituții, în intensificarea legăturilor de colaborare, precum și în promovarea reciprocă a unei imagini pozitive în rândul producătorilor și a consumatorilor din ambele state”, a mai adăugat Claudiu Dolot. Memorandumul are ca obiectiv prevenirea unor eventuale provocări în care se pot regăsi producătorii vinicoli, întrucât siguranța consumatorului din România este prioritatea celor două părți semnatare. Pe lângă asigurarea consultanței în ceea ce privește cadrul normativ cu privire la standardele de calitate, certificarea și etichetarea produselor conform legislației europene, printre obiectivele specifice ale acordului de parteneriat se regăsesc educarea consumatorilor prin intermediul comunicării corecte și transparente, organizarea de evenimente și campanii de informare, a unor sesiuni de instruire comune, precum și a schimburilor de experiență și bune-practici între cele două țări. Datele statistice arată că România este principala piață pentru exportul vinurilor îmbuteliate din Republica Moldova. În primele 6 luni ale acestui an, exporturile de vinuri îmbuteliate au fost de 22.359.457 litri care au însumat 831 de milioane de lei moldovenești. Articolul Noi oportunități pentru exportul vinurilor din Republica Moldova pe piața din România apare prima dată în InfoPrut.