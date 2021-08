/FOTO/ Flux sporit de călători la punctul de trecere Leușeni, după ce s-a întrerupt curentul

09:50

Morgan dezvăluie modelul Plus Four CX-T, o mașină cu aventură la bază, un vehicul cu o capacitate nemaivăzută până acum pe unul dintre produsele moderne ale companiei, una care deschide posibilitatea de a cuceri trasee, peisaje și destinații inaccesibile anterior modelelor din gamă. Morgan Plus Four CX-T este inspirat de istoria bine documentată a companiei, […]