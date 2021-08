Akord a lansat o nouă melodie: „Noaptea târziu” (Video)

15:50

Ai poftă de ceva, dar nu știi ce? Noi credem că totuși ai vrea o pizza și nu una oarecare, dar de la PepperoniPizza. Da, în Chișină s-a deschis un nou restaurant cu pizza italienească. Noi am fost curioase să îi cunoaștem așa că nu am ezitat prea mult. Ne promit o pizza savuroasă […] Articolul Ai chef de o pizza ca în Italia, la Chișinău? PepperoniPizza te așteaptă! Noi am aflat ingredientul lor secret (Interviu) apare prima dată în ea.md.