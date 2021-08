Doi membri ai Guvernului Gavrilița susțin ideea vânzării terenurilor agricole către străini

11:30

Autoritățile din Grecia au cerut locuitorilor Atenei să rămână în case, miercuri, după ce incendiile de pădure care au erupt în nordul orașului au acoperit cerul cu un strat gros de fum negru, relatează Reuters.