Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen

15:00

Președintele Klaus Iohannis, a fost surprins cu bicicleta la Palatul Cotroceni, spunând că mişcarea este foarte importantă pentru sănătate, informează N4 „Astăzi am venit cu bicicleta la birou. E important să facem mişcare, fie că alegem bicicleta sau mersul pe jos. E sănătos şi, în plus, reducem poluarea!”, a scris Iohannis o postare pe Facebook. [...] Articolul Președintele României, Klaus Iohannis, merge cu bicicleta la serviciu: ,,E sănătos şi, în plus, reducem poluarea” apare prima dată în Știri din Moldova.