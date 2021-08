China a anunțat că va dona altor state două miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID în 2021

17:30

Consiliul Local al Tinerilor din Botanica lansează proiectul „The voices of our times”. Cu această ocazie invităm toți tinerii doritori, cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani să afle mai multe despre drumul parcurs al antreprenorilor și al artiștilor în cariera lor. Articolul „The voices of our times”. Consiliului Local al Tinerilor din sectorul Botanica invită tinerii la o sesiune de instruire despre antreprenoriat apare prima dată în #diez.