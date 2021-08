Consiliul de Securitate ONU se reunește pentru a discuta situaţia din Afganistan

08:50

Pur administrativ, un minister aparte înseamnă cheltuieli pe: – Ministru; – Trei viceminiștri; – Consilieri ministrului; – Aparat al ministerului (birou de comunicare, cancelarie, documentare, arhivă etc); – Șoferi pentru ”conducere”; – Mașini, birouri reparate, sa zicem, o data la câțiva ani pentru șefi, etc. Deseori, sediu aparte cu tot ce asta implică. Această este [...] Articolul Dumitru Alaiba, deputat PAS: Un minister în plus ne costă câteva milioane bune pe an apare prima dată în Știri din Moldova.