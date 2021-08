Parlamentul se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi – învestirea Guvernului

10:10

Uniunea Europeană a impus Amazon.com Inc o amendă de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private încălcând GDPR (Regulamentul General privind protecţia datelor în UE), a anunţat vineri gigantul american, transmite Reuters. Conform unei decizii din 16 iulie, Comisia Naţională din Luxemburg pentru protecţia... The post Compania Amazon, după ce a fost amendată de UE cu aproape 900 milioane de dolari: „Decizia este lipsită de fundament” appeared first on Portal de știri.