Autoritatea Națională pentru Cetățenie, anunț despre sesiunile de depunere a jurământului de credință față de România

18:00

20 de elevi din raionul Ungheni, Republica Moldova, vor avea ocazia să viziteze frumusețile României și ale orașului Iași datorită inițiativei Parohiei „Sf. Haralambie” care îi va ajuta să își facă pașaport. Aceasta le va organiza excursii la Iași și îi va mentora pe parcursul celor patru ani de gimnaziu, notează Basilica.ro. Ideea i-a venit Părintelui Paroh Radu Brînză după ce a văzut cât de mult prețuiesc limba română basarabenii. „Când am fost implicat în proiectul «Turist la Iași pentru o zi» al Asociației Familia Tradițională, am observat ce impact are pentru cei din Episcopia de Bălți faptul că vin la Iași și văd Teiul lui Eminescu. Reacția lor mi-a amintit de reacția poetului Ioan Alexandru, care, ajuns la bojdeuca lui Creangă, a îngenuncheat lăcrimând și a sărutat pragul. Să nu uităm că imnul Republicii Moldova este de fapt închinat limbii române”, a declarat parohul. Parohia a decis să urmeze modelul Asociației Familia Tradițională și să le ofere excursii la Iași și elevilor din Protopopiatul Ungheni al Arhiepiscopiei Chișinăului. Colaborarea cu basarabenii din această zonă a început prin proiectul „Carte pentru Frați”, în cadrul căruia parohia a donat 5.000 de cărți în limba română Gimnaziului „Anatol Popovici” din Boghenii Noi. Români din Baia Mare, București, Constanța, Craiova, Deva, Zalău au donat cărți pentru frații de peste Prut. Unii chiar au investit în recondiționarea unei întregi Colecții Jules Verne. „Mi-a plăcut că românii din toată țara au rezonat cu România de dincolo de Prut și că proiectul a fost foarte bine primit”, spune Părintele Radu Brînză. Așa s-a născut un nou proiect: „Vis de copil”. „După cum gimnaziul îi are în grijă pe elevi timp de patru ani, putem și noi să contribuim în această perioadă, oferindu-le excursii în orașul nostru”, a mai spus acesta. Pentru că elevii de peste Prut nu au putere financiară, parohia a deschis o colectă pentru a le achita taxa de pașaport. Ulterior, va susține și excursiile lor. „Ne bucură că oamenii sunt foarte receptivi și donează deja pentru realizarea pașapoartelor. Cred că prima ieșire cu copiii o vom face foarte curând. Vom încerca să construim în sufletul lor ceva frumos: vom vorbi despre ce înseamnă România, credința, Biserica, despre demnitate și valori”, spune Părintele Radu Brînză. El mai precizează că specialiști în psihopedagogie din județul Iași lucrează la realizarea unor chestionare evaluative și materiale prin care să fie detectată vocația fiecărui copil. „Suntem bucuroși că la Parohia Boghenii Noi, Primăria și la Inspectoratul Școlar Ungheni se implică și avem deplină susținere. Îmi place foarte mult că ai cu cine colabora dincolo de Prut. Basarabenii sunt foarte implicați la nivel instituțional și personal, iar la ei vorba și fapta merg mână în mână”, încheie clericul. Părintele Radu Bînză este și coordonatorul Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor și spune că în curând colaborarea cu Protopopiatul Ungheni se va concretiza și în înființarea unui centru Pro Vita în această protoierie. Astfel, mamele în criză de sarcină și familiile numeroase vor primi sprijin specializat printr-un export de bune practici între Arhiepiscopia Iașilor și Arhiepiscopia Chișinăului. Donează Titular: Parohia Sf.Haralambie Banca: ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București Număr cont: RO44INGB0000999902312405 Detalii plată: VIS DE COPIL Articolul Parohie din Iași sprijină elevii basarabeni pentru a ajunge să vadă Teiul lui Eminescu din Copou apare prima dată în InfoPrut.