Atleta din Belarus Kristina Țimanovskaia spune că-i „în siguranță”, în Polonia

Igor Grosu: „În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație.” Europa Liberă: Sunteți siguri că aveți aceste 63 de mandate și nu mai trebuie de discutat și cu opoziția, pentru ca să participe și, eventual, să dea și ei votul pentru învestirea executivului? Igor Grosu: „De ce să nu discutăm? Opoziția va putea participa, noi am mers pe cutuma parlamentară care a mai fost. Eu atunci când am fost desemnat, am mers la Comisia juridică, mi-am prezentat programul, garnitura, dosarele au fost va...