Am scos Moldova.org afară. Vizitează expoziția dedicată taților în centrul Chișinăului

18:50

Am început conversația cu Albina Bătrînu printr-un tur virtual al magazinului și atelierului ei din Atena. Un spațiu cochet, unde vizitatorii pot vedea atât bijuteriile, cât și obiectele de decor create de Albina. În spatele magazinului se află atelierul unde bijutiera creează accesoriile care mai apoi fie sunt expuse în magazin, fie sunt trimise prin […] The post Bijutiera care îmbină macul moldovenesc cu marea din Grecia appeared first on Moldova.org.