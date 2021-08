Sprijinul economic oferit de UE, subiect de discuție între președintele Parlamentului de la Chișinău și ambasadorul UE în R. Moldova

22:30

Carabinierii din Republica Moldova și jandarmii din România au desfășurat, astăzi, 29 iulie 2021, un exercițiu comun în scopul consolidării capacităților operaționale și tactice. Acest exercițiul a fost rezultatul unor instruiri organizate în cadrul proiectului de asistență externă „Intervention techniques and tactics standardization through joint preparation and training activities for the insurance of public order measures occurred during cross border public manifestations”. Exercițiul complex a avut drept scop consolidarea capacităților operaționale și tactice ale forțelor de ordine pentru acțiuni în comun. Dispozitivele realizate pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice au fost constituite din carabinieri și jandarmi, atât în plan operațional cât și în planul conducerii operațiunii. „Acest proiect este de o importanță deosebită în contextul profesionalizării carabinierilor, având drept scop racordarea activității instituției noastre la standardele europene și internaționale. Transferul de bune practici pe dimensiunea de asigurare și restabilire a ordinii publice în context transfrontalier prezintă o valoare adăugată în procesul de dezvoltare și modernizare a carabinierilor din Republica Moldova”, a declarat colonelul Ștefan Pavlov, comandant general al Inspectoratului General de Carabinieri. La rândul său, colonelul Mircea Tulică, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, a menționat că asistăm la un moment istoric. „Este un moment istoric, când, pentru prima dată jandarmii din România și carabinierii din Republica Moldova desfășoară împreună aceste activități de pregătire și vor elabora un Ghid de bune practici cu o orientare europeană, toate în scopul de a ridica standardul de performanță a structurilor de ordine și siguranță publică, având un scop nobil - creșterea gradului de siguranță al cetățenilor în noul context social”, a remarcat colonelul Mircea Tulică. Următoarele activități din cadrul proiectului se vor desfășura în septembrie-octombrie 2021 la Iași, acolo unde vor avea loc activități în comun pentru dezvoltarea capacităților de intervenție și armonizarea sistemului de interoperabilitate între structurile de Carabinieri și Jandarmi în cadrul acțiunilor publice cu caracter transfrontalier. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Articolul Forțele de ordine din România și Republica Moldova, exerciții comune apare prima dată în InfoPrut.