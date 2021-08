Troița militară din Iurceni și bustul regelui Ferdinand din Nisporeni, parte a expoziției „Monumentele Basarabiei Furate”

09:10

Natalia Gavrilița este candidatul PAS la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al formațiunii, Igor Grosu. Grosu a mai anunțat că Parlamentul se va convoca săpătămâna viitoare pentru a acorda vot de încredere Guvernului, astfel încât executivul să-și înceapă cât mai curând activitatea În legătură cu... The post Igor Grosu: Natalia Gavrilița este candidatul PAS la funcția de prim-ministru appeared first on Portal de știri.