Muravschi despre noua garnitură de miniștri: A fi consultant și a fi manager, mai ales la nivel ministerial, nu este același lucru

21:00

A fi în opoziție nu înseamnă să strici microfoane și să arunci cu apă în tribuna Parlamentului, a declarat secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, invitat la Accent TV. Socialistul a menționat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor le va arăta celor de la PAS ce înseamnă o opoziție veritabilă, inclusiv va scoate în vileag toate neajunsurile noii guvernări din care fac parte oameni care știu foarte bine cum funcționează schemele. The post Vlad Batrîncea: A fi în opoziție nu înseamnă să spargi ulcioare și să strici microfoanele din Parlament first appeared on Accent.