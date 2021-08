(grafic) Elevii din 2021 – cea mai onestă generație. În acest an, doar un candidat a fost eliminat de la BAC

09:15

Orange Systems, hub-ul IT al companiei Orange Moldova, este un partener de încredere al Învăţământului Dual. Deja al doilea an, Orange Systems, susţine maratonul virtual Dual Quest, parte a campaniei de promovare a Învăţământului Dual. În cadrul ediţiei din acest an, 130 de tineri din clasele a VIII-a și a XI-a, timp de două săptămâni, au avut posibilitatea să descopere avantajele învățământului profesional tehnic alternativ. Articolul Premii de valoare pentru cei pasionaţi de Învăţământul Dual apare prima dată în #diez.