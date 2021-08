Japonia publică numele cetățenilor care nu au respectat carantina pentru a-i face de rușine

16:20

Pfizer Inc și Moderna Inc au crescut prețurile vaccinurilor COVID-19 în ultimele lor contracte de aprovizionare cu Uniunea Europeană, a informat Financial Times duminică (1 august). Noul preț pentru Pfizer a fost de 19,50 EUR față de 15,50 EUR anterior, a spus ziarul, citând porțiuni din contractele văzute. Prețul unui vaccin Moderna a fost