Reguli noi de intrare în Ucraina

21:30

Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contact cu Juventus, dar vrea să se despartă de "Bătrîna Doamnă" în această vară.Corriere dello Sport scrie că starul portughez este gata să plece de la Juventus și vrea să se transfere la PSG sau la Real Madrid. Asta, în ciuda faptului că pînă acum presa din Italia a anunțat că Ronaldo își va duce la bun sfîrșit angajamentul pe care îl are cu act