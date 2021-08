Inițiative pentru oameni

11:00

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor este gata să lupte în opoziție, pentru această are o echipă și ideologie puternice, a declarat președintele PSRM, Igor Dodon. Liderul socialiștilor a menționat că echipa este pregătită de muncă, iar scorul obținut la parlamentarele din 11 iulie este unul realist și nu trebuie privit ca o tragedie. The post Igor Dodon: Noi avem ideologie destul de puternică, avem echipă puternică la nivel central și în toate localitățile din țară first appeared on Accent.