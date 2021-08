Corneliu Curea: Сeea ce au visat în această dimineață

09:10

Președintele PSRM, Igor Dodon, vorbește despre necesitatea reformării și consolidării forțelor politice de centru-stânga din Republica Moldova. Liderul socialiștilor a declarat, vineri la emisiune, că alegerile din 11 iulie au arătat că întreg segmentul de centru-stânga se apropie de scorul PAS. The post Igor Dodon vorbește despre necesitatea reformării și consolidării forțelor politice de centru-stânga first appeared on Accent.