Atenție cetățeni! Ucraina impune carantină obligatorie celor veniți din Rusia și India

08:00

Circa 6500 de copii din capitală vor primi ajutor înainte de noul an școlar. Aceștia fac parte din familii defavorizate. Este vorba despre suma de 700 de lei. Ajutorul material acordat are caracter unic și se va oferi în baza listelor perfectate de Comisia multidisciplinară intraşcolară pentru protecţia copilului în situaţie de risc. Listele s-au aprobat … Articolul Ajutor de la municipalitate pentru copiii din familii defavorizate. Câți bani vor primi înainte de noul an școlar? apare prima dată în ZUGO.