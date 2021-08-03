Арест Дорину Дамиру продлен еще на 30 суток | VIDEO
TVC, 3 august 2021 15:50
Еще на 30 суток продлен арест председателя молдавской бойцовской ассоциации Дорина Дамира, который содержится в следственном изоляторе номер 13 в Кишиневе. Постановление принято судом столичного сектора Чеканы во вторник, 2 августа. Дорин Дамир отказался присутствовать перед судом. В начале июля Дамир вместе с главой бельцкого Инспектората полиции и инспектором пограничной полиции были задержаны на основании […] Сообщение Арест Дорину Дамиру продлен еще на 30 суток | VIDEO появились сначала на TV6.
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Acum 30 minute
15:50
Еще на 30 суток продлен арест председателя молдавской бойцовской ассоциации Дорина Дамира, который содержится в следственном изоляторе номер 13 в Кишиневе. Постановление принято судом столичного сектора Чеканы во вторник, 2 августа. Дорин Дамир отказался присутствовать перед судом. В начале июля Дамир вместе с главой бельцкого Инспектората полиции и инспектором пограничной полиции были задержаны на основании […] Сообщение Арест Дорину Дамиру продлен еще на 30 суток | VIDEO появились сначала на TV6.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
/VIDEO/ Echipajul SMURD a adus din Ucraina o moldoveancă rănită într-un accident rutier | VIDEO # TVC
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a efectuat o intervenție transfrontalieră SMURD pentru a prelua din Ucraina și a duce în țara noastră o femeie cetățean a Republicii Moldova care a suferit pe 17 iulie un accident de circulație pe traseul E 101 în apropiere de regiunea Cernigov. Echipajul SMURD din Republica Moldova a preluat […] Сообщение /VIDEO/ Echipajul SMURD a adus din Ucraina o moldoveancă rănită într-un accident rutier | VIDEO появились сначала на TV6.
19 iulie 2021
13:40
Первая неделя после выборов. Партии подводят итоги — кто-то празднует победу, а кто-то, не выдержав результатов, обещает уйти из политики. Что ждёт Молдову и оправдают ли надежды населения победители — об этом поговорим сегодня с гостями моей передачи — профессором, юристом и политическим аналитиком Павлом Мидриганом с нами в студии и на связи по скайпу […] Сообщение НеФормат | 16.07.2021 появились сначала на TV6.
13:30
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». Un incendiu devastator le-a transformat locuința în scrum. În urma acestuia, familia cu doi copii din satul Schineni, raionul Soroca, a fost nevoită să o ia de la zero, întrucât flăcările nemiloase le-au distrus tot ce au agonisit o viață. Echipa noastră le-a sărit în ajutor, oferindu-le […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 16.07.2021 появились сначала на TV6.
13:10
Iolanta, mireasa de astăzi vrea să întâlnească bărbatul ideal, unul asemănător tatălui său și speră din tot sufletul că în această seară va face primul pas sper altar. Dacă anterior, Iolanta trebuia să lupte pentru inima mirelui, acum cei trei ”crai de la răsărit” vor lupta pentru ea. Pe cine va alege, aflați în noua […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 18.07.2021 появились сначала на TV6.
18 iulie 2021
12:10
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Правила вступят в силу 19 июля и касаются, в основном, въезда в страну, пишет newsmaker.md. Согласно новым правилам, въезжающие в Молдову самолетом, автобусом или поездом должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронаврус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Или за […] Сообщение В Молдове изменили правила въезда. Кому предстоит карантин? появились сначала на TV6.
10:30
Франция усилит ограничения для непривитых туристов. Теперь прибывающие из ряда европейских стран, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение предыдущих 24 часов. Об этом заявил в субботу, 17 июля, премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает korrespondent.net. Новые правила будут распространятся на прибывающих из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов и других стран […] Сообщение Франция изменила правила въезда для туристов появились сначала на TV6.
16 iulie 2021
16:50
НАРЭ утвердило поправки в методологию расчета цен на бензин и дизтопливо, вступившего в силу 1 июля. Согласно ей, изменена коммерческая наценка для импортеров нефтепродуктов. Сообщение НАРЭ утвердило поправки в расчет цен на топливо | VIDEO появились сначала на TV6.
12 iulie 2021
16:00
Сообщение LIVE | Брифинг председателя Партии «ШОР» Илана Шора появились сначала на TV6.
12:20
Новый выпуск программы «НЕФОРМАТ». Обсуждаем, как прошла эта предвыборная кампания, кто войдёт в парламент и сможет формировать правительство и есть ли риски новых досрочных выборов. Ведущий Михаил Багас Сообщение НеФормат | 09.07.2021 появились сначала на TV6.
11:40
Maia, mireasa din ediția de astăzi a trăit o adevărată poveste de amor. Ruptura s-a produs atunci, când fostul ei soț a plecat peste hotare, iar certurile constante i-au dat de înțeles că lucrurile nu mai pot continua în așa mod. După 6 ani, s-au despărțit, iar Maia nu regretă decizia luată. În ediția precedentă, […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 11.07.2021 появились сначала на TV6.
11:30
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». O mamă cu 3 copii din raionul Dondușeni a rămas pe drumuri, după ce tatăl acestora a incendiat casa! Sensibilizată de istoria lor, echipa emisiunii „Oameni pentru Oameni» le-a oferit lucruri extrem de necesare pentru noua lor locuință. Mai mult, am mers împreună cu protagonista noastră la […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 09.07.2021 появились сначала на TV6.
7 iulie 2021
14:00
Как пишет NewsMaker, власти Австрии внесли Молдову в список стран с низким уровнем заражений коронавирусом. Это значит, что с 8 июля молдавским гражданам разрешается въезжать в страну, имея при себе отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Об этом 7 июля сообщило посольство Молдовы в Австрии. Как отметили в посольстве, включение в список стран […] Сообщение Австрия разрешила въезд гражданам РМ без соблюдения карантина появились сначала на TV6.
13:00
Власти Греции объявили о введении новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, целью которых является снижение заболеваемости среди молодежи. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство Reuters, пишет korrespondent.net. По данным издания, новые меры вступят в силу с 8 июля. «С 8 июля рестораны, бары, клубы и развлекательные заведения будут работать только с сидящими клиентами […] Сообщение Греция усиливает карантин появились сначала на TV6.
6 iulie 2021
13:20
В Кишиневе задержан 34-летний мужчина по подозрению в совершении кражи, пишет Sputnik. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, который бродил вокруг торговых точек на улице Болгарской, зашел в служебное помещение кебабной, где в этот момент не было людей, и, воспользовавшись моментом, украл со стола мобильный телефон Samsung A5. Нанесенный ущерб был оценен в 4 тысячи леев. […] Сообщение В столице момент кражи в сети фаст-фуда попал на видео появились сначала на TV6.
5 iulie 2021
12:40
Dacă data trecută, Irina a venit în calitate de susținătoare a uneia dintre participantele la emisiune, acum ea este chiar eroina ediției. Și nu una oarecare, ci o blondă fatală din…capitală, care îmbină cu succes jobul său și afacerea — un salon de înfrumusețare. Viața cui dintre candidați o va face mai frumoasă de acum […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 03.07.2021 появились сначала на TV6.
12:40
Își trăiește viața cu pasiune! În timpul liber preferă să danseze și, tot în ritm de dans, Pavel, eroul de astăzi, a cucerit-o într-o altă emisiune de-a noastră pe Tatiana, însă… nu a fost să fie. Din acest motiv, el a mai venit odată să-și încerce norocul în cadrul noii ediții la „Hai să ne […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 04.07.2021 появились сначала на TV6.
12:30
Буквально через 9-10 дней мы узнаем, каков же будет состав нового законодательного органа и кто именно сядет в кресла депутатов на ближайшие 4 года. Конкуренты всеми средствами пытаются добраться до заветных мандатов — с помощью то громких призывов и обещаний, то взаимных обвинений и компроматов. Но, в принципе, каких-то неожиданностей в этом плане уходящая неделя […] Сообщение НеФормат | 02.07.2021 появились сначала на TV6.
12:20
Смотрите на TV6 MD новый выпуск программы «Герой нашего времени». В гостях — российский и американский кинопродюсер, режиссёр и писатель — Дмитрий ТУЛЬЧИНСКИЙ. Не пропустите! Знакомьтесь, Дмитрий Тульчинский. Родился 3 ноября 1970 года в Бендерах. Свою карьеру он начал в качестве продюсера на известных российских телеканалах. В 1992 году окончил российский университет транспорта. Работал на […] Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ДМИТРИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ появились сначала на TV6.
11:30
Смотрите на TV6 MD новый выпуск программы «Герой нашего времени». В гостях — российский и американский кинопродюсер, режиссёр и писатель — Дмитрий ТУЛЬЧИНСКИЙ. Знакомьтесь, Дмитрий Тульчинский. Родился 3 ноября 1970 года в Бендерах. Свою карьеру он начал в качестве продюсера на известных российских телеканалах. В 1992 году окончил российский университет транспорта. Работал на радио, а […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 02.07.2021 появились сначала на TV6.
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