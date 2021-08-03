Арест Дорину Дамиру продлен еще на 30 суток | VIDEO

12:30

Буквально через 9-10 дней мы узнаем, каков же будет состав нового законодательного органа и кто именно сядет в кресла депутатов на ближайшие 4 года. Конкуренты всеми средствами пытаются добраться до заветных мандатов — с помощью то громких призывов и обещаний, то взаимных обвинений и компроматов. Но, в принципе, каких-то неожиданностей в этом плане уходящая неделя […] Сообщение НеФормат | 02.07.2021 появились сначала на TV6.